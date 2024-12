Lanazione.it - Cartoni animati per bimbi ciechi. I primi 26 episodi con audioguida

Prato gioca d’anticipo e mette in campo un progetto unico nel suo genere. Creareaccessibili a chiunque, anche ai bambinio ipovedenti, ma anche ai piccoli che hanno disabilità e che grazie alla voce narrante hanno l’opportunità di seguire il cartoon. Prato e le sue sensibilità ancora una volta consegnano un progetto unico nel suo genere se si pensa che fino al 2021 nessun cartone animato in Italia era accessibile a bambini. Solo la Pimpa, trasmessa in un canale speciale della galassia Rai. Da oggi 26di Masha e Orso sono completamente accessibili a chi ha problemi di vista, gratuitamente dal cellulare. Una piccola rivoluzione che parte dall generosità di sponsor (Uici Toscana e Prato, Comune, Fondazione Cassa di Risparmio, Lions club Castello, Irifor e Gofundme) che hanno finanziato la creazione di contenuti e della app (Audiocartoon) scaricabile su tutti i dispositivi e attraverso il canale YouTube dedicato di Audiocartoon Italia: in poco tempo sono già 14mila le visualizzazioni.