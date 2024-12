Anteprima24.it - Caos traffico nell’area collinare: “Occorre riaprire Piazza degli Artisti!”

Tempo di lettura: 1 minutoTante, troppe sono le segnalazioni che riceviamo, quotidianamente, da parte di cittadini, che lamentano la situazione dicaotico di questi giorni traVanvitelli, via Bernini,Medaglie d’Oro, via Cilea,Immacolata,Arenella e le altre strade limitrofe, dove, sin dalle prime ore del mattino si creano ingorghi che paralizzano la circolazione in tutto il quartiere Vomero, considerata anche la parziale chiusura aldi viale Michelangelo, interessato in queste settimane da urgenti lavori di manutenzione dei sottoservizi.Condizione destinata a peggiorare con l’approssimarsi delle festività natalizie e che, cosa ancor più grave, rischia di creare seri problemi di sicurezza in un’area già fortemente congestionata dale dove sono presenti due aree mercatali storiche, due aree pedonali importanti come via Scarlatti e via Luca Giordano, la sede Asl territoriale e soprattutto l’ospedale Santobono con il Pronto Soccorso pediatrico.