AutoConnexa porta l’IA generativa nelle assicurazioni auto e approda su Segugio.it

Leggi su Ildenaro.it

, la startup InsurTech italiana che sta ridefinendo il panorama dellenel mondo dei comparatori grazie alla partnership con.it. In un contesto di mercato sempre più competitivo, dove i clienti chiedono trasparenza e soluzioni personalizzate,emerge come leader del settore grazie alla sua tecnologia telematica avanzata, pensata per offrire polizzedinamiche e flessibili.Come funzionaCon un dispositivo proprietario, discreto e compatto, e un’app personalizzabile,raccoglie dati sullo stile di guida deglimobilisti, integrandoli con elementi di gamification che premiano i commenti virtuosi. Un algoritmo innovativo trasforma queste informazioni in premi assicurativi personalizzati, offrendo ai clienti un’esperienza migliorata e incentivando una guida più sicura.