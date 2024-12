Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, attesa per il ricorso su Pompei

Si conoscerà questo pomeriggio con la pubblicazione del comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, l’esito delpresentato dall’in merito alla squalifica di quattro giornate comminata al portiere Thomase al vice allenatore Alex Simoni. La società spera infatti in uno ‘sconto’ per entrambi in modo da riaverli a disposizione già domenica nella delicata trasferta allo stadio ‘Bonolis’ di Teramo. I due come si ricorderà erano stati squalificati dopo le espulsioni rimediate nel derby con l’Ancona dall’arbitro Velocci di Frosinone, certamente non nella sua miglior direzione di gara. Alex Simoni era stato allontanato dalla panchina per le vibranti proteste dopo il secondo cartellino giallo comminato al difensore Leonardo Nonni, mentre il portiereera stato protagonista di una altrettanto vistosa protesta al triplice fischio che aveva sancito la sconfitta dei bianconeri.