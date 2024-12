Lopinionista.it - Ambrogino d’Oro, l’emozionante storia del St. Ambroeus FC

Il più importante riconoscimento civico del Comune di Milano arriva al calcio popolare: il St.FC è stato premiato per la sua attività sociale volta all’integrazioneIl 7 dicembre rappresenta una data speciale per il St.FC: fin dalla propria fondazione, è stata designata come il giorno in cui celebrare il compleanno della società. Quest’anno la ricorrenza assume un valore ancora più significativo, grazie al conferimento dell’da parte del Comune di Milano, nella forma dell’Attestato di Civica Benemerenza. Perché il Comune ha deciso di premiare la società con questo riconoscimento? Il St.FC è una squadra dilettantistica di calcio popolare che s’impegna a garantire l’accesso alla pratica sportiva a chiunque non disponga dei mezzi o delle opportunità per farlo, come rifugiati o richiedenti asilo, promuovendo il calcio come veicolo d’inclusione e aggregazione.