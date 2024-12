Inter-news.it - Zamorano: «Ronaldo miglior 9 di sempre. Inter, Lautaro Martinez è un top!»

Ivansi è raccontato parlando del suo legame con l’, dell’importanza di alcune figure che ne hanno accompagnato l’avventura meneghina e della crescita di.IL RACCONTO – Ivánha rilasciato un’vista a Betsson Sport su vari temi legati all’. L’ex calciatore cileno si è così pronunciato sulla sua esperienza in nerazzurro: «Ho scelto bene, quando ho deciso di approdare all’. Milano mi ha dato tanto. Sul piano personale, quell’esperienza mi ha coinvolto moltissimo».DUE NERAZZURRI –ha poi proseguito dichiarando in maniera molto netta la sua idea in merito al valore die Gigi Simoni, con cui ha condiviso l’esperienza all’: «Dal mio punto di vista, il brasiliano è stato ilnumero 9 della storia. Non solo,è stato ilgiocatore con cui il quale io abbia mai giocato.