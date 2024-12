Abruzzo24ore.tv - Tragedia sfiorata a Pescara: investita giovane studentessa, è grave ma viva

Leggi su Abruzzo24ore.tv

- Un’incidente devastante aha coinvolto unaappena uscita da scuola: condizioni gravissime ma la ragazza è ancora in vita grazie ai tempestivi soccorsi. Unincidente ha scosso la città di, dove unadelle scuole superiori è statada un'auto mentre attraversava la strada, riportando ferite gravissime. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, in via Falcone e Borsellino, una delle arterie principali della città. La ragazza, appena uscita da scuola, stava attraversando la carreggiata quando è stata travolta da una vettura che, per cause ancora in fase di accertamento, non è riuscita a evitarla. Subito dopo l’incidente, è stato lanciato un allarme per chiamare i soccorsi, e sul posto sono giunti tempestivamente i mezzi del 118.