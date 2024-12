Ilrestodelcarlino.it - Rovigo, parte il corso per gli allenatori di portieri. Formerà 44 nuovi mister

, 3 dicembre 2024 – Corsi e coincidenze. Sono quelle di Christian Ferrante, docente delper allenatore deiche è cominciato mercoledì, ospitato nell’aula magna dell’Urban Digital Center (ex Liceo Celio Roccati) in via Badaloni ae organizzato dall’Aiac (associazionecalcio) presieduta da Giuseppe Nasti. Ferrante, 56 anni di Bologna, è il docente di tecnica dei, materia principale per i 44 corsisti. Oltre 120 erano state le domande pervenute percipare ilche, al temine delle due settimane di lezioni in aula e in campo,tecnici abilitati per allenarein tutte le categorie dilettantistiche fino alla serie D, e per quanto riguarda il settore giovanile, fino ai professionisti. Uncon molta qualità, visto l’alto punteggio dei corsisti, alcuni dei quali già collaborano con società professionistiche venete.