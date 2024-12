Secoloditalia.it - Romano La Russa accusa il Pd d’intolleranza: Majorino (coerentemente) lo aggredisce (video)

Al Consiglio regionale della Lombardia, il capogruppo del Pd, Pierfrancescoha mostrato tutta la tolleranza della sinistra nei confronti degli avversari politici cercando di strappare il microfono dell’assessoreLae poi arrivando allo scontro fisico con altri esponenti del centrodestra.L’assessore di FdI alla sinistra: voi violenti come negli anni ’70L’assessore Laè stato interrotto nel corso di un suo intervento molto duro nei confronti della sinistra: “Da parte nostra bisogna chiedere scusa non all’aula – ha detto l’assessore dlela giunta Fontana – ma ai cittadini, perché stiamo sprecando questo tempo in cui dovremmo discutere di altre cose, molto più importanti di un’inutile mozione di censura. Io ritengo di non aver insultato nessuno, io ho semplicemente espresso le mie opinioni.