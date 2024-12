Notizie.com - Rigopiano, condannato l’ex prefetto. Processo bis per sindaco e dirigenti della Regione, i familiari delle vittime: “Lotteremo fino alla fine”

Strage dell’Hoteldi Farindola: la Corte di Cassazione si pronunciata pochi minuti fa. Le condanne, le assoluzioni ed il nuovo.A quasi 8 anni dtragedia dell’Hoteldi Farindola è arrivata la confermacondanna perdi Pescara Francesco Provolo. Nuovo, invece, perIlario Lacchetta e per 6Abruzzo. I giudiciVI sezione penaleCorte di Cassazione hanno così riformato parzialmente la sentenza d’Appello.bis per, i: “” (ANSA FOTO) – Notizie.comProvolo è stato quindiin via definitiva ad 1 anno e 8 mesi, colpevole di per rifiuto di atti d’ufficio e falso.