Cultweb.it - Perché le banane anneriscono? Allontanatele da questi due “nemici”

Leggi su Cultweb.it

Quante volte acquistiamo dellee in meno di un paio di giorni? Il problema si chiama etilene, un gas che il frutto produce naturalmente per maturare. E che se viene stimolato rovina irreparabilmente il prodotto, trasformandolo da giallo e sodo a marrone e molle in pochi giorni. Cosa fare? Bisogna tenere lelontane da frutti con una buccia protettiva spessa come arance e limoni. E più in generale da frutta come pere e mele, a meno che non siano particolarmente acerbe e non le vogliate veder maturare più in fretta.una banana molto matura (fonte: Unsplash)Va benissimo, invece, stoccarle con gli avocado, i meloni, i mango, pesche e prugne che non risentono degli effetti dell’etilene. L’etilene, infatti, prodotto naturalmente dallecrea un effetto “camera a gas” all’interno del porta frutta e fa maturare tutto più velocemente (ma anche rovinare).