Amica.it - Oxblood nails: anche l’inverno ha le sue unghie rosse

Leggi su Amica.it

Smalti e ombretti non hanno più una vera stagionalità. Ma se si dovesse individuare un momento dell’anno per indossare le, ossia lescure, color sangue di bue, sarebbe sicuramente la stagione fredda. Tradizionalmente accostata a colori pieni e ricchi (come quelli delle manicure autunnali), contro quelli più sbarazzini dell’estate. Cosa sono le: lescureNella definizione dirientrano, in realtà, tante sfumature di colore: rosso scuro, innanzitutto, mamerlot, burgundy e granata, nuance più o meno intense, a seconda di una maggiore o minore concentrazione al loro interno di rosso, nero e viola.Dettagli, in apparenza, ma in realtà non trascurabili, perché basta poco per dare alla mano un aspetto piuttosto che un altro.