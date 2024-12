Sport.quotidiano.net - Ottava sinfonia all’Olimpico. L’Atalanta non si ferma più. De Roon e Zaniolo, Roma ko

di Fabrizio Carcano L’meraviglia delvale il secondo posto solitario a quota 31 punti, ad un solo punto dalla capolista Napoli. Nel Monday night dell’Olimpico la Dea timbra la suavittoria consecutiva - l’undicesima vittoria nelle ultime tredici partite - imponendosi per 2-0. Decisive le reti a venti minuti dalla fine dal capitano Marten De, alla sua terza rete nell’Olimpico giallorosso, favorito da una decisiva deviazione di Celik, e al classico gol dell’ex del fischiatissimoa due minuti dal termine. Successo pesantissimo per i nerazzurri, in un serata più difficile del solito per merito della formazione di Ranieri, per un’ora quasi perfetta. Bergamaschi che si sono imposti sfruttando la legge del più forte, grazie ad una panchina profondissima, che ha permesso a Gasperini nella ripresa di rivoluzionare un undici che faticava davanti in una serata opaca dei tre attaccanti.