Omicidio Cecchettin, Turetta condanno all'ergastolo

Condannato in Corte D’AssiseLa sentenza attesa è arrivata. Come riporta Ansa, Filippoè stato condannatoper l’dell’ex fidanzata Giulia.Il femminicidio risale all’11 novembre 2023 a Fossò, in provincia di Venezia, dopo una fuga per l’Europa.A leggere la sentenza in Corte d’assise di Venezia il presidente del Collegio Stefano Manduzio.Sono state escluse le aggravanti della crudeltà e del reato di minacce, previste dall’articolo 612 bis del codice penale.Leggi anche: Caso, l’avvocato di: «Non teme l’ergastolo»Inoltre, è stato disposto un risarcimento alle parti civili con il pagamento di una provvisionale di 500mila a Gino, 100mila ciascuno ai fratelli Elena e Davide, 30mila ciascuno alla nonna Carla Gatto e allo zio Alessio, oltre alle spese di costituzione legale.