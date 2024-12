Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: fasi infuocate! Il cinese quasi si riprende, ma alla 40a rischia ancora tantissimo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:14:01 Percentuali di vittoria accordate asecondo Leela Chess Zero: 83,5%. E il supermotore Sesse adesso accorda un vantaggiopiù importante all’indiano.13:59 Ed entriamo così oltre le 4 ore di gioco in una situazione che si è rifatta davvero complessa per. 41. Cxd5. Adesso è ovvia Txh6 da parte diin arrivo.13:58 E LA GIOCA! 41. Th4! Cosa stiamo vedendo quest’oggi, fuoco sullaera come non vedevamo dterza partita!13:57 Adesso i due giocatori hanno entrambi i 30? in più, maha una versione molto più potente di Th4 a disposizione!13:56 40. Re5 ATTENZIONE! Con sette secondiprova a penetrare nella posizione del Bianco, ma non è l’idea che conservava la parità anche se è comprensibile che giochi per forzare!13:55 QUINDICI SECONDI.