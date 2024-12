.com - Inaugurato l’albero di Natale di Bulgari in piazza di Spagna a Roma

Indiè stato accesodifirmato, un’opera che combina design ricercato, materiali riciclati e un messaggio di sostenibilità., ispirato al celebre motivo del serpente, presenta una struttura ellittica in plexiglass che si sviluppa in una spirale di ottone, avvolta da una rete dorata. Alla cerimonia di inaugurazione, che ha incluso anche l’accensione delle luminarie di via Condotti, hanno partecipato il sindaco Roberto Gualtieri e il CEO di, Jean-Christophe Babin.Un albero diche celebratra passato e futuro, collocato sulla scalinata di Trinità dei Monti, riflette il legame tra il patrimonio storico die una visione moderna orientata alla sostenibilità.Jean-Christophe Babin, CEO di, ha spiegato che l’opera rappresenta l’essenza della città eterna: una cultura millenaria proiettata verso il futuro.