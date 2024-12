Gamberorosso.it - In un quartiere a sud est di Roma si nasconde una trattoria di pesce che cucina ogni giorno con un menu diverso

Sulla prima pagina delc'è una scritta che fa ben capire quello ci si deve aspettare: «Al mare non si fa la spesa. e all’orto manco». In zona Appio latino, a due passi da piazza Zama, nasce Nuan, un ristorante che ha appena aperto le porte al pubblico, pronto a far parlare di sé. La proposta è chiara:diche attinge a piene mani dal mare laziale, con piatti che cambianoin base al pescato fresco. La carta, che offre sia opzioni à la carte che due percorsi degustazione, punta a unada tipicalaziale, ma con un imperativo: la materia prima, che arriva direttamente dai porti del Lazio: dal battuto di gambero rosa alle gustose tartare delcon finocchio e clementine, alla croccante frittura e una vasta scelta di pescato (da mangiare dal filetto alla testa, passando per il midollo alle interiora).