Iliad down in tutta Italia: connessione lenta da mobile e rete fissa

in. Come si nota dal sitodetector, a partire dalle 9 del mattino del 3 dicembre, migliaia di utenti hanno segnalato disservizi su tutto il territorio nazionale tanto da toccare il massimo di 4 mila in un’ora. Fra le aree maggiormente colpite sembrano esserci Milano, Roma, Bologna, Firenze e Bari. I disservizi coinvolgono l’intera architettura di, dalladatisia dasia dafino al blocco totale dei servizi, telefonate comprese con qualità e stabilità inferiore al solito. Nessuna comunicazione da parte dell’operatore, pertanto non è possibile capire quale sia la ragione del problema che ha spinto gli utenti a lamentarsi anche sui social media. È plausibile che i tecnici siano già a lavoro per risolverlo al più presto.ma per chi hastate avendo problemi con internet— Keira (@littlemixftlodo) December 3, 2024Articolo completo:indadal blog Lettera43