Il Concertozzo proiettato alla Camera per la Giornata della disabilità

In occasioneinternazionale delle persone con, è statooggidei Deputati Il– Musica e inclusione in Italia, documentario relativo al concerto benefico organizzato da ElioSu iniziativa del Vicepresidente On. Giorgio Mulè, in occasioneinternazionale delle persone con, è statooggidei Deputati Il– Musica e inclusione in Italia. Dpiazza, agli schermi nazionalitv,prestigiosa saladei Deputati, il lungo e inarrestabile viaggio del documentario, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, continua con l’obiettivo di promuovere i diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie, una vera Woodstock dell’inclusione, un esempio concreto dell’importante lavoro che molte associazioni stanno sempre più promuovendo con risultati eccezionali, assicurando che l’autismo non venga visto come un ostacolo all’inclusione nella vita sociale e culturale delle comunità.