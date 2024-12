Icardi risponde a Wanda Nara | Mi hai ingannato per tre anni e vivevi una doppia vita

Leggi su Sportface.it

“Fai la vittima dopo esserti vantata con i giornalisti, invece haime e i tuoi figli per tre. Io credevo che tu lavorassi, e tuuna. Potevi scegliere, ti ho dato la possibilità: tu però hai deciso di fingere e continuare. Nessuno ti ha mai costretto, cosa ti ha portato a restare e ad avere unaio non lo so”. E’ questa la risposta di Mauro, affidata al giornalista argentino Pepe Ochoa, adopo le accuse e lo sfratto degli scorsi giorni: “Insulti e diffami: sei un’ottima attrice, ma ti è caduta la maschera. Vedremo cosa farai quando la giustizia avrà in mano le prove reali, non delle vecchie chat e degli audio realizzati con l’IA”.: “Mi haiper treuna” SportFace.