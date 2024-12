Isaechia.it - Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti confessa di essere interessata ad uno degli inquilini (e non si tratta di Javier!)

Leggi su Isaechia.it

Nella Casa delsta vivendo un momento di confusione.La dottoressa in medicina estetica, finora, ha coltivato un rapporto altalenante con Tommaso Franchi. Tra i due, infatti, è nata un’intesa che ha avuto il suo apice in un bacio. Tuttavia, il 24enne di Siena e la 31enne di Roma hanno sempre chiarito di non voler prendere troppo sul serio la loro frequentazione alla luce del contesto e della differenza d’età. Dopo aver vissuto un periodo di lontananza, dovuto principalmente all’interesse manifestato da Tommaso per la concorrente del Gran Hermano Maica Benedicto, con la quale ha convissuto per pochi giorni nella Casa del reality spagnolo, i duehanno ritrovato la loro complicità.Eppure, negli ultimi giorni, alcuni telespettatori hanno insinuato che, in realtà, stesse legando in modo particolare conMartinez alludendo ad un probabile flirt in corso tra la dottoressa e il pallavolista argentino.