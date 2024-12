Notizie.com - Eredità, occhio se ricevi una casa e ne hai già una: cosa può accadere

L’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito alle agevolazioni “prima” per chi riceve un altro immobile in donazione. Le norme in vigore all’o alle donazioni risultano essere tra le più complesse del nostro ordinamento e spesso quelle a creare più dubbi ai contribuenti. Quando un soggetto muore, per i familiari si apre, difatti, la questione relativa alla successione ed è necessario rispettare quando stabilito dalla legge.seunae ne hai già una:può(Notizie.com)Lo stesso vale per le donazioni in vita, ossia quei contratti che stabiliscono il trasferimento di un bene ad un altro soggetto, definito donatario. Nelle donazioni possono rientrare denaro, immobili e beni mobili. In caso di donazione di immobili, ci si chiedepossase il donatario ha già acquistato un’altra abitazione usufruendo delle agevolazioni “prima”.