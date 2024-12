Amica.it - Elisabetta Canalis: «Ma quale contratto, ecco perché finì con George Clooney»

diva di Hollywood? Sì, lo è stata. Negli anni in cui l’ex velina di Striscia la notizia ha fatto coppia con, da tanti è stata identificata come volto dello star system mondiale. Del resto, dal 2009 al 2011, quando era sentimentalmente legata al divo del cinema, ha solcato con lui i red carpet più noti e importanti. Suscitando l’invidia delle donne di mezzo mondo che sognavano di sfilare accanto a uno degli uomini più famosi del pianeta. Eppure, quella love story non ha solo fatto sognare. È stato anche un amore moto chiacchierato. C’era perfino chi pensava che fosse tutto finto o che potesse esserci una sorta di accordo tra i due.Ora, è proprio lei a rivelare come sono andate le cose.