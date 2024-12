Ilrestodelcarlino.it - Beko, territorio compatto. La battaglia per salvarla:: "Bisogna lottare insieme"

La partita legata allaEurope è diventata una questione di carattere nazionale. Tanti i rappresentanti politici di goveno, regione e amministrazioni locali che ieri si sono ritrovati all’auditorium ‘Luzi’ di Comunanza per fare fronte comune, al di là dei colori di partito, davanti alla seria minaccia della chiusura del terzo polo industriale della provincia. La presenza di oltre sessanta sindaci non è stata una risposta casuale, bensì la conferma di unche ha deciso di unire le forze per difendere con tutta la forza il proprio futuro. Sono passati ben cinquant’anni da quel lontano, ma neanche tanto, 1974 che vide sorgere la storica Merloni elettrodomestici. Impossibile da dimenticare la lavabiancheria Margherita che per decenni è stata parte integrante delle case di molte famiglie italiane.