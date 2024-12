Inter-news.it - Barella: «Inter favorita in Champions League? Orgoglio!»

Leggi su Inter-news.it

Nicolòha parlato al Gran Galà del Calcio del momento vissuto dall’e delle sue sensazioni in vista del futuro.LE DICHIARAZIONI – Così Nicolòsulle ambizioni dell’e le aspettative altrui: «Il fatto che ci considerino come i favoriti insieme al Liverpool è per me è motivo diche gli altri stiano riconoscendo il nostro lavoro. Ci piace la pressione, cercheremo di vincere quel che potremo. Sappiamo che è difficile, a volte ci vuole tempo, altre fortuna, ma ci proveremo in tutti i modi».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «in!»)©-News.