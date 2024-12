Ilfattoquotidiano.it - Tragedia del Natisone, indagati tre vigili del fuoco e un infermiere del 118. Gestirono il protocollo di emergenza

Da almeno due settimane era noto che l’inchiesta per la morte di tre ragazzi durante una piena del fiumein Friuli non era più contro ignoti. La Procura della Repubblica di Udine ha inviato avvisi di garanzia a tredeldella sala operativa e a undel Numero unico di112. Il 31 maggio il fiume si ingrossò e morirono Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar. Prima di essere travolti i giovani si strinsero in un abbraccio. Le indagini, come riporta l’Ansa, si sono concentrate su coloro che hanno gestito ildie non sul personale che è materialmente intervenuto sul posto.Nessuno deidelche, eroicamente, hanno cercato di salvare i ragazzi, è coinvolto nell’inchiesta. In uno dei filmati di chi aveva assistito a quanto avveniva si vede un vigile delnuotare con tutte le proprie forze sul lato che i ragazzi avrebbero dovuto percorrere, molti minuti prima, quando il livello dell’acqua era ancora basso.