Raspadori messaggio a Bove in ospedale | il gesto del campione azzurro

Il giovane attaccante del Napoli vicino al collega ancora in. Due talenti cresciuti nei settori giovanili italiani uniti nel momento difficile.Giacomoha voluto manifestare la sua vicinanza a Edoardo, ancora ricoverato dopo il malore accusato durante Fiorentina-Inter. Unsemplice ma toccante quello dell’attaccante del Napoli: “Forza Edoardo”, accompagnato da un cuore.Due giovani talenti del calcio italiano, separati da soli due anni di età, uniti nel percorso verso la Nazionale Maggiore.ha già realizzato questo sogno, mentrespera di riprendersi presto per poterlo coronare.Il centrocampista classe 2002, svenuto in campo e rianimato con il defibrillatore, ha ripreso coscienza dopo alcune ore di apprensione. In mattinata ha ricevuto numerose visite di compagni e amici, mentre si attendono nuovi bollettini medici sulle sue condizioni.