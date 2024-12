Bergamonews.it - Povertà sanitaria: “In Bergamasca 2mila persone non possono permettersi farmaci”

Aumenta laa Bergamo e più in generale in tutta Italia. Nel 2024 è cresciuto il numero delleche none cure essenziali, come ha evidenziato un report presentato dalla Fondazione Banco Farmaceutico alla Camera dei deputati in occasione della presentazione del libro “Tra le crepe dell’universalismo – Disuguaglianze di salute,e Terzo settore in Italia”.Secondo le rilevazioni, nell’anno in corso, 463.176(7 residenti su 1.000) si sono trovate in condizioni di. Significa che hanno dovuto chiedere aiuto a una delle 2.011 realtà assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico per ricevere gratuitamentee cure che, altrimenti, non avrebbero potuto. Rispetto alle 427.177 del 2023, c’è stato un incremento dell’8,43%.