Tpi.it - Omicidio Giulia Cecchettin, la lettera dal carcere di Filippo Turetta: “Non ho mai chiesto scusa, nessuno può perdonarmi”

Leggi su Tpi.it

, ladaldiIn attesa della sentenza per l’diprevista per la giornata di martedì 3 dicembre,ha scritto unadaldi Montorio dove è recluso dal 25 novembre 2023.L’ex fidanzato della 22enne, nonché suo assassino, ha scritto: “Le scuse mi sembrano così minuscole rispetto al dolore che ho causato. Quello che ho fatto è veramente terribile e grave. Mi dispiace infinitamente per tutto quello che ho fatto”.“Le scuse mi sembrano così minuscole rispetto al dolore che ho causato a lei e a tante altre persone e all’ingiustizia gravissima che ho commesso. Per gli stessi motivi non ho maiperdono e non mi sentirei di farlo neanche in questo momento e non perché non sono pentito di quello che ho fatto o perché possa non interessarmi.