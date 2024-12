Ilrestodelcarlino.it - Numero unico emergenza in Emilia Romagna: ecco quando sarà attivo e come funzionerà il 112

Bologna, 2 dicembre 2024 - Un solodi telefono, il 112, per richiedere l’intervento della polizia, dei carabinieri, dei vigili del fuoco, del Soccorso sanitario e del Soccorso in mare.possibile inda domani,ileuropeo di112: l’avvio in regione riguarda i distretti telefonici con prefisso 051, che coinvolge prevalentemente la parte settentrionale della Città metropolitana di Bologna e il comune di Cento (Ferrara), e 0534, che coinvolge prevalentemente l’area di Porretta Terme, sempre nel bolognese. Nelle prossime settimane con una copertura completa entro il 1° aprile 2025. Il servizio è stato presentato in conferenza stampa dalla presidente facente funzioni dell’e assessora alla Protezione civile Irene Priolo, dall’assessore alle Politiche per la salute Raffaele Donini, dal viceprefetto vicario di Bologna Beaumont Bortone, dal coordinatore della rete regionale dell’118 Antonio Pastori e dai rappresentanti delle forze dell’ordine e dei servizi dicoinvolti.