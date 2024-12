Ilrestodelcarlino.it - Luci spente sul commercio: "Piazza vuota, così non va"

Lettera natalizia dei commercianti del centro al sindaco ed è zeppa di critiche. "Luminarie accese in unadeserta" è il rimprovero di Viviamo Civitanova che spegne l’entusiasmo di sindaco e assessori. "Ci ha colpito – osserva l’associazione di commercianti – vedere le piazze di Pesaro e Ancona gremite mentre quella di Civitanova era deserta. Città a cui abbiamo fatto scuola per decenni suloggi sono più avanti per capacità di creare accoglienza. In quelle città migliaia di persone in questi giorni, da noi solo gli amministratori in". Preoccupa i negozianti anche il fatto che il sindaco non abbia trovato ancora tempo per riceverli "e questo significa – osservano – che in un momento di difficoltà delnon si fa lavoro di squadra e non si ascoltano più le esigenze delle categorie".