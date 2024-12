Gravissimo lutto per Roberta Bruzzone il conforto di Alberto Matano | Sai che ti vogliamo bene

Leggi su Caffeinamagazine.it

per, a La Vita in Diretta la vicinanza di. Assente da qualche giorno in studio, oggi la famosa criminologa è tornata in video. A dare notizia di questo terribile dolore è stato, in apertura, il conduttore che prima ha ringraziatoper essere tornata in onda, poi le ha fatto le condoglianze a nome di tutto il team di Rai, aggiungendo poi parole che in questo momento hanno assunto un significato diverso: “Sai che noi ti”.>> “Selvaggia Lucarelli è una.”. Madonia choc dopo la cacciata da Ballando con le stelleè apparsa provata, con gli occhi lucidi. Del resto la prova che sta affrontando in questi momenti è una delle più dure e difficili che la vita può riservare nel suo corso. La criminologa, infatti, deve fronteggiare la perdita più dura.