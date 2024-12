Secoloditalia.it - Francia, governo al capolinea: dietro l’imminente caduta di Barnier è il fallimento di Macron

Leggi su Secoloditalia.it

Terremoto politico a Parigi con ilguidato da Michelee benedetto del presidente, sull’orlo di una crisi. Dopo l’utilizzo dello strumento del 49.3 – l’articolo della Costituzione francese che consente alin carica di far passare un provvedimento (in questo caso la manovra finanziaria) senza discussione in aula ma ponendo la questione di fiducia – l’esecutivopuò infatti aspettarsi una mozione di sfiducia delle opposizioni di destra e sinistra coalizzate a partire da mercoledì.La sfiducia e ladelsembrano ormai inevitabili e il Rassemblement National di Marine Le Pen l’ha presentata anche formalmente a metà pomeriggio. Come annunciato dalla stessa Le Pen, il Rassemblement National voterà la mozione di sfiducia contro ilfrancese presentata dai propri deputati e quella della sinistra riunita nel Nuovo Fronte popolare.