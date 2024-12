Lanazione.it - Firenze, al via i lavori per il nuovo parco inclusivo alle Piagge

, 2 dicembre 2024 – Si annuncia come uno spazio verde all’avanguardia. Sono iniziati aper la realizzazione del, un progetto che trasformerà completamente il volto dell’area compresa tra via Pistoiese e via dell’Osteria. Unper tutti: inclusione, energia pulita e sostenibilità Il, che si estenderà su un’area pianeggiante, sarà dotato di giochi accessibili, di percorsi pedonali e ciclabili, ma anche di orti urbani, di zone relax e di un innovativo sistema fotovoltaico. L’investimento totale ammonta a 850mila euro, di cui 500mila finanziati dal ministero delle Infrastrutture e 350mila dal Comune di. I, che dureranno circa quattro mesi, sono pensati, spiegano dal Comune, per creare un ambientee sostenibile.