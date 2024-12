Anteprima24.it - ‘Dare: Istruzioni per l’uso’, Malinconico presenta il suo libro a Benevento

Tempo di lettura: < 1 minutoMercoledì 4 dicembre, alle ore 18.00, presso il ristorante “Pepe Nero” di viale Atlantici a, si terrà lazione del“Dare:per l’uso” di Roberto, edito da Melagrana Edizioni. L’evento, organizzato da CSV Irpinia Sannio ETS e ACLI Provinciali divedrà confrontarsi con l’autore l’assessore alle Politiche Sociali del Comune diCarmen Coppola, la direttrice del CSV Irpinia Sannio Maria Cristina Aceto, il presidente delle ACLIMaria Giovanna Pagliarulo e l’imprenditrice Liliana Guadagno.A moderare il dibattito sarà Pasquale Orlando, per un dialogo che promette di mettere a confronto esperienze personali, buone prassi e visioni collettive. L’evento rapinfatti un’importante occasione per riflettere sul significato del dono, della solidarietà, del volontariato e dell’impegno sociale, temi centrali non solo neldima anche nelle attività che quotidianamente CSV Irpinia Sannio e ACLI promuovono sul territorio.