Ilfattoquotidiano.it - Daniele Scardina racconta il dramma dopo il coma: “Non ricordo nulla”. “Ha dovuto imparare da zero a parlare e mangiare”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Me ne stavo quasi andando. Mi stavo allenando per un incontro e poi, boom. Un pugno. Non miniente“., in arte “King Toretto”, è stato tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo nella giornata di domenica 1 dicembre. L’ex pugile è entrato in studio con il fratello Giovanni e insieme hanno parlato di come la vita sia stata travolta da quanto accaduto quel 28 febbraio 2023. Il malore in allenamento, l’operazione d’urgenza per l’emorragia cerebrale, ilfarmacologico. Un calvario da cuista uscendo con coraggio e con fatica, lottando per ogni piccolo miglioramento.“5 minuti mi hanno chiamato, sono stato avvertito subito. L’ho visto entrare, non mi hanno fatto neanche avvicinare. Abbiamo atteso diverse ore, ci hanno fatto aspettare senza nessun risultato.