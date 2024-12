Ilnapolista.it - Dalle proteste allo spavento: il dramma di Bove ha riportato il calcio alla ragione (Guardian)

Leggi su Ilnapolista.it

“Un attimo prima che Edoardocrollasse, sembrava che un gol annullato fosse la cosa più importante al mondo. Fiorentina e Inter aspettavano un controllo del Var per confermare se la pfosse davvero uscita prima che Dumfries la servisse a Lautaro Martínez per il gol. Giocatori e allenatori stavano esprimendo il loro disaccordo nei soliti termini teatrali”. E poi, scrive il, un attimo dopo “non importava più niente”. Nicky Bandini coglie il cambio repentino di scena: come se ilavesseil, rendendo ridicolo tutto ciò per cui un attimo prima si stavano accapigliando.“non si era intromesso nella discussione, aspettando nella metà più lontana del campo. Si è inginocchiato per un momento, presumibilmente percciarsi una scarpa, ma in realtà stava usando le mani per tenersi fermo sul manto erboso.