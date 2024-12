Spazionapoli.it - Colpo di scena Danilo, Giuntoli non lascia dubbi: messaggio al Napoli

none lancia un chiaroal, si tratta di undisulla vicendaCristiano, direttore sportivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di SkySport durante la serata del Gran Galà del Calcio AIC.L’exha girovagato su diversi aspetti, uno tra tutti la vicenda: il capitano bianconero, negli ultimi giorni, è stato fortemente accostato ai partenopei, come possibile rinforzo già per il mercato di riparazione che si aprirà ad inizio gennaio., secondo le ultime indiscrezioni, sembra anche aver aperto aldi Antonio Conte, alla ricerca di un difensore per rimpiazzare Juan Jesus, in partenza.Le parole diperò, lanciano un chiaroa Manna e alfrena le voci di mercato: “ce lo teniamo!”chiude le voci ad un possibile approdo dial, anche per via della situazione critica della Juventus nel reparto difensivo a causa di numerosi infortuni.