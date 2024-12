Metropolitanmagazine.it - Chi è Bernardo Cherubini, il fratello di Jovanotti è un nuovo concorrente del GF

è undel Grande, ed è ilmaggiore di, cui vero nome è Lorenzo.Chi èInizialmente, attorno agli anni ’80,lavora per un certo periodo come animatore turistico nei villaggi, ed è durante questa esperienza che conosce il grande Fiorello, sul posto per fare lo stesso lavoro. Ed è proprio grazie ache lo showman riesce a incontrare e conoscere sia Lorenzoche Claudio Cecchetto, due personalità che sarebbero state poi fondamentali nella sua carriera. Tra Fiorello eviene dunque a crearsi un’amicizia molto profonda e duratura, che va avanti ancora oggi.Successivamente,lavora come attore cinematografico, prendendo parte ad alcuni film tra cui Panarea, diretto da Pipolo nel 1997,poi si è presto dedicato ad altre attività, lavorando come wedding planner e tour operator.