Ilgiorno.it - Vigevano, il destino del sindaco sospeso: Andrea Ceffa e gli altri quattro arrestati si preparano agli interrogatori

Leggi su Ilgiorno.it

(Pavia) – Sarà ascoltato mercoledì dal gip, 51 anni,didalle funzioni per decreto prefettizio e finito ai domiciliari giovedì con l’accusa di corruzione per aver affidato una consulenza legale da 6mila euro a Roberta Giacometti, 43 anni, avvocato, unica eletta in Consiglio comunale della lista “Riparte“, voluta proprio dal primo cittadino come supporto. In realtà a fare da prestanome sarebbe stata un’altra professionista, visto che Giacometti non avrebbe potuto occuparsene direttamente data l’incompatibilità con il ruolo di consigliere comunale. gdf 2 x grim Come il denaro sarebbe poi passato di mano, deve ancora essere chiarito. Secondo la ricostruzione della Gdf, la mossa disarebbe stata una sorta di azione “difensiva“ per assicurarsi l’appoggio di Giacometti – come lui ai domiciliari, sarà interrogata martedì – dopo la fallita “Congiura di Sant’“ con cui si era inteso far cadere la Giunta.