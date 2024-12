Paura ad Aci Sant’Antonio punta una pistola alla testa del vigilantes per una rapina alle Poste

Leggi su Dayitalianews.com

Momenti di tensione ieri mattina, (30 novembre) all’ufficio postale di Acidove, verso le 08,30, un 27enne di origini straniere residente nell’acese, con il volto coperto da un passamontagna, hato unadi una guardia giurata perrlo.In quel momento, infatti, erano in corso le operazioni di carico del contante all’interno del bancomat; perciò, uno dei duea bordo del portavalori, dopo aver parcheggiato il mezzo nell’area riservata dell’edificio, era sceso e stava aprendo il portelloneriore.È stato allora che iltore è entrato in azione e,ta l’arma al volto dell’uomo, gli ha intimato di consegnargli tutto il denaro. L’altra guardia giurata rimasta sul veicolo, però, accortasi di ciò che stava accadendo, ha subito chiamato il numero di emergenza 112, consentendo il tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione di Aci, che erano impegnati in un servizio di prevenzione dei reati predatori, intensificati, in questo periodo, su input del Comando Provinciale di Catania.