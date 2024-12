Sport.quotidiano.net - Milan, che numeri Reijnders: tra gol e giocate il club prepara il rinnovo

Leggi su Sport.quotidiano.net

o, 1 dicembre 2024 - La Tijjani-mania è sempre più dilagante. Questione di talento, abbinato ain costante crescita. L'olandese, con la doppietta rifilata all'Empoli, è già a quota 6 reti, equamente divisi tra campionato e Champions. In più, anche 3 assist in Serie A. Non male, in 17 partite (ne ha saltata solo una, per squalifica). Ieri, ancora una volta, il 26enne ha stregato San Siro: oltre al bis sotto porta, una percentuale ragguardevole in merito ai passaggi riusciti: 96%. Vista la qualità dei piedi, dato scontato. Considerata la capacità di sfornareimprevedibili, però, tutt'altro. Fonseca lo ha schierato trequartista, centrale in un centrocampo a due e mezz'ala. Stessa resa ottimale. Tanto che illavora già da tempo per il. Arrivato l'anno scorso dall'Az Alkmaar per 20 milioni, ora vale almeno il triplo.