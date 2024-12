Ilrestodelcarlino.it - Lucchetti Gentiloni raccontato al museo

La mostra ‘Amos Luchetti. Architetto, Imprenditore e Sovrintendente ai Monumenti’ alPinacoteca San Francesco, prende le mosse dalla volontà di illustrare il forte legame fra un riconosciuto esponente della cultura del primo ‘900 e la Repubblica di San Marino, legame di recente rinnovato dalle eredi Luchetticon una importante donazione di ceramiche agli Istituti Culturali sammarinesi. Nato a Filottrano il 9 agosto 1889, in una delle più importanti nobili famiglie marchigiane legate anche al patriziato sammarinese fin dalla fine del ‘700 col titolo di Conti di Oliveta, Amos lascia le Marche giovanissimo per trasferirsi a Roma per poi affermarsi nella Capitale. La mostra, organizzata dagli Istituti Culturali e patrocinata dalla segreteria di Stato alla Cultura e dall’Ambasciata d’Italia a San Marino, sarà visitabile fino al 2 marzo.