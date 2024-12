LIVE – Conegliano-Novara | Serie A1 femminile 2024 2025 volley in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per la decima giornata di andata diA1di. Le pantere di Daniele Santarelli, ancora imbattute in stagione, vogliono festeggiare ancora una volta davanti al proprio pubblico e consolidare il primo posto. Dall’altra parte della rete ci sono le zanzare di Lorenzo Bernardi, reduci dalla sofferta vittoria interna contro Talmassons e a caccia dell’impresa contro la corazzata veneta. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 1° dicembre al Palaverde di Villorba di Treviso. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Prosecco Doc Imocoed Igor Gorgonzoladella massimadel campionato italiano di pallavoloaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.