L’avvocato Malinconico torna su Rai1 con un nuovo amore

E’più insicuro e pasticcione della tv, e di certo la grossa batosta amorosa appena presa non lo avrà aiutato e credere di più in se stesso. Ma Vincenzo– Avvocato d’insuccesso non si arrende estasera in prima serata su Rai 1 per provare a fare il suo lavoro e risollevarsi il morale.La seconda stagione della serie Rai Fiction e Viola Film sarà ambientata a Salerno e composta da quattro puntate. Dirette da Luca Miniero e tratte dai romanzi I valori che contano e Sono felice, dove ho sbagliato? nonchè dal racconto Patrocinio gratuito – tutti scritti da Diego De Silva – si concentreranno di più sull’emotività dei personaggi. Il che potrebbe aiutare la serie ad essere meno naif rispetto all’audace ma spiazzante prima stagione.Il cast è riconfermato con l’eccezione di Denise Capezza, che nella prima stagione aveva interpretato Alessandra, collega e compagna del protagonista, che nel frattempo lo ha lasciato.