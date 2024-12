Sport.quotidiano.net - Il pari che scontenta tutti. Engelhardt illude il Como. Caprari salva il Monza

L’atteso derby lombardo fra, finisce con un pareggio (1-1), che va meglio al, capace di tornare in partita condopo il gol di. Restano però i rimpianti per le due squadre ancora pericolosamente nei bassifondi della classifica. Ilha più difficoltà a far girare palla con Kyriakopoulos sempre bloccato dai lariani. Primo tiro dei brianzoli è proprio del greco dalla distanza al 12’, con una bella risposta di Reina. I lariani però mettono la zampata del vantaggio al 36’: angolo di Strefezza, Goldaniga colpisce di testa, Kyriakopoulos respinge sull’esterno, dove, solo di testa mette nell’angolino, segnado il suo primo gol inserie A. Alla fine del tempo Strefezza manca il raddoppio in contropiede, solo davanti a Turati manda fuori di poco.