361magazine.com - Giulia Salemi: “Con Pierpaolo voglio la famiglia che non ho avuto”

Leggi su 361magazine.com

incinta di otto mesi parla del suo desiderio di creare col compagnoPretelli lache non ha: “A mio figlio insegnerò a piangere”si è raccontata al settimanale F: «Se chiudo gli occhi, mi vedo tra qualche anno mamma, moglie e donna in carriera. Per me, che ho visto lasgretolarsi, è una bellissima immagine». Le sue sono parole di infinito amore per il figlio che sta per nascere e perPretelli conosciuto al Grande Fratello Vip 5 nel 2020. Da allora la coppia sta insieme e a metà gennaio nascerà il loro primo figlio insieme, un maschietto, ma il nome ancora non è stato scelto.L’influencer ha ricordato a F il suo desiderio di avere una, visto che la sua, quella d’origine, si è sgretolata: «La mia è stata un’infanzia tutt’altro che facile.