Superguidatv.it - Ballando con le Stelle 2024, chi sono gli eliminati della decima puntata del 30 novembre? La classifica delle coppie

Leggi su Superguidatv.it

E’ da poco calato il sipario sulladicon le, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Unaricca di colpi di scena, scontri e confronti tra concorrenti e giuria. Ecco cosa è successo e chiglidi questacon le, il raccontoUnaricca di colpi di scena e scontri, quella andata in onda questa sera su Rai 1 durante laserata dello showcon le. Questa settimana i concorrenti hanno dovuto affrontare una nuova prova di ballo “Speciale”. Luca Barbareschi con Certe notti ha dovuto ballare un valzer; Tommaso Marini con The show must go on si è esibito in un paso doble; Federica Pellegrini con The final contdown ha ballato un paso doble; Bianca Guaccero sulle note di Combattente si è cimentata in un tango; Federica Nargi con Di sole e d’azzurro ballerà ha ballato un valzer; Anna Lou Castoldi con Il regalo più grande si è cimentata in un valzer.