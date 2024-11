Anteprima24.it - Università di Fisciano, in gravi condizioni lo studente ferito dalla caduta dell’albero

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoResta indi salute, il giovane rimasto gravementeda un albero sradicato dal vento in ateneo a Salerno. L’episodio è accaduto oggi pomeriggio a. Il giovane, originario degli Alburni, residente a Petina, si stava recando in facoltà all’di Salerno quando il vento forte ha sradicato un albero, ferendo tre giovani studenti. Gli alunni dell’Ateneo si stavano recando a lezione dove nei weekend si stanno svolgendo i corsi di TFA per il sostegno. Feriti tutti e cinque gli studenti. Solo uno dei feriti, un giovane di Petina, versa in. Sul posto I carabinieri, i vigili del fuoco , il 118 e la Polizia di Stato che ha sequestrato l’area interessata dall’incidente.Il giovane corsista degli Alburni è stato soccorso dai sanitari e trasportato in pronto soccorso presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona dove versa indi salute a causa delle ferite riportate.