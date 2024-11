Tpi.it - Siria, ribelli jihadisti e filo-turchi prendono il controllo di Aleppo: decine di migliaia di civili in fuga. Italiani evacuati

didisono inda, città nel nord-ovest della, dopo che ie idel gruppo Hayat Tahrir al-Sham hanno lanciato una vasta offensiva contro le forze governative fedeli al regime di Bashar Al Assad.Secondo quanto riferiscono l’Osservatoriono per i diritti umani e l’agenzia di stampa turca Anadolu, ihanno preso ildella maggior parte della città e dei centri governativi e delle prigioni e hanno conquistato l’importante base militare di Saraqib, a una cinquantina di chilometri a sud di, che si trova in una posizione strategica sull’autostrada per la capitale Damasco.Nel pomeriggio di oggi, sabato 30 novembre, glihanno diffuso un comunicato in cui annunciano l’imposizione di un coprifuoco di 24 da oggi alle 17 ore locali (le 16 in Italia) fino alla stessa ora di domani.